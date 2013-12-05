Сделать HTML верстку одной страницы из PSD файла

Сделать HTML верстку страницы предназначенной быть шаблоном е-мейл рассылки. Страница нарисована нашим дизайнером в формате PSD. Как результат работы нужно получить код е-мейл письма формата HTML в который будет просто в определенное место кода вставляться текст очередного письма рассылки.