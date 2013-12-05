Сверстать страницу по psd

Всем привет.

Надо сверстать до завтра страницу по псд

В лучших предложениях слайдер. Активное изображение цветное и кружок на нем наложен с инфой.

По краям неактивные, соотв если кликнуть по правому он красиво перемещается на место центра а та уходит в край.