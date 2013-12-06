Заменить слайдер на странице

Требуется вставить слайдер http://www.slidesjs.com/ в прилагаемую верстку, чтоб не поломать то, что уже есть в текущем шаблоне. В текущей верстке и в указанном слайдере используются различные библиотеки jquerry. Или исправить конфликт, или подключить другой слайдер с таким же jquerry, который внешне будет выглядеть как http://www.slidesjs.com/