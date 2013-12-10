Верстальщик с опытом работы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок214 просмотров

Нужен верстальщик с опытом работы, не новичок. Но не с зашкаливающеми расценками.

Есть много проектов. В т.ч. и срочных.

Прямо сейчас есть проект, который нужно сверстать к утру завтрашнего дня.

Требования - валидная адаптивная верстка. При несоблюдении их оплаты не будет.

Оплата строго по факту, без предоплат, условия взаимовыгодные, чем именно обьясню лично.

11 лет назад
Mister_V
Виктор 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Vinisakhalin
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Безответственное отношение к работе! Не советую давать ему проект если вам нужно его выполнить.... Сроки нарушает и даже обьяснений не дает... Взял проект, оценил, согласовали сроки...но к вечеру обещаному результата не показал, даже не ответил на сообщения, а написал что предоставит работу на след. день 11 утра, но уже вечер и так ничего и не показал. и на письма не отвечает, игнорит.

Заявки фрилансеров

Vinisakhalin
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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