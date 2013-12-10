Необходимо заверстать несколько страниц: 1) Страница с тремя вкладками, которые, по сути, однотипны, но отличаются в деталях 2) Некоторые элементы главной страницы: 1. Шапку ...
Верстальщик с опытом работы
Нужен верстальщик с опытом работы, не новичок. Но не с зашкаливающеми расценками.
Есть много проектов. В т.ч. и срочных.
Прямо сейчас есть проект, который нужно сверстать к утру завтрашнего дня.
Требования - валидная адаптивная верстка. При несоблюдении их оплаты не будет.
Оплата строго по факту, без предоплат, условия взаимовыгодные, чем именно обьясню лично.
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