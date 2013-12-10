Верстальщик с опытом работы

Безответственное отношение к работе! Не советую давать ему проект если вам нужно его выполнить.... Сроки нарушает и даже обьяснений не дает... Взял проект, оценил, согласовали сроки...но к вечеру обещаному результата не показал, даже не ответил на сообщения, а написал что предоставит работу на след. день 11 утра, но уже вечер и так ничего и не показал. и на письма не отвечает, игнорит.