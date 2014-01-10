Сверстать страницу по psd

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки207 просмотров

Доброе утро!

Ребят надо сверстать страничку до вечера. До 19:00 по мск

В аттаче дизайн

1) В адресе слева в шапке, при клике на каждый из городов "Москва" или "Питер" он выделяется и без перегруза страницы показывает инфу контактную по городу выбранному, также справа меняются телефоны под город вместе с левой частью

2) Слайдер в блоке "Соблюдаем сроки" по аналогии с этим делаем: http://qbfin.prolanding.ru (в середине ленда увидите). У нас фотки будут меняться а форма где текст оставаться, но текст на ней должен быть для каждого слайда разный

3) Почему клееный брус лучше? там при клике по стрелкам соотв меняются преимущества

4) Внизу карты динамические яндекс карты в форме кругов. Функция движения мышкой нужна.

Все! Для профи ничего сложного.

p.s: ищу человека для постоянного загруза проектами

Заранее спасибо!

11 лет назад
webteem
Сергей 
32 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

holfza
Пауков 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Денис отличный мастер своего дела! Все сделал качественно и в срок. Обращаюсь к нему постоянно и очень всем советую. Пишите если что задавайте вопросы :)
Заказчик не платит за выполненную работу. Причину - не объясняют. На данный момент оплата просрочена более чем на 2 месяца. Рекомендую договариваться на полную предоплату, либо не сотрудничать вовсе.

Заявки фрилансеров

holfza
Пауков 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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