Нужен верстальщик с опытом работы, не новичок. Но не с зашкаливающеми расценками. Есть много проектов. В т.ч. и срочных. Прямо сейчас есть проект, который нужно сверстать к утру завтрашнего дня. Требования - ...
Сверстать страницу по psd
Доброе утро!
Ребят надо сверстать страничку до вечера. До 19:00 по мск
В аттаче дизайн
1) В адресе слева в шапке, при клике на каждый из городов "Москва" или "Питер" он выделяется и без перегруза страницы показывает инфу контактную по городу выбранному, также справа меняются телефоны под город вместе с левой частью
2) Слайдер в блоке "Соблюдаем сроки" по аналогии с этим делаем: http://qbfin.prolanding.ru (в середине ленда увидите). У нас фотки будут меняться а форма где текст оставаться, но текст на ней должен быть для каждого слайда разный
3) Почему клееный брус лучше? там при клике по стрелкам соотв меняются преимущества
4) Внизу карты динамические яндекс карты в форме кругов. Функция движения мышкой нужна.
Все! Для профи ничего сложного.
p.s: ищу человека для постоянного загруза проектами
Заранее спасибо!
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