Исправить ошибки в шаблоне OpenCart

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок147 просмотров

При замене стандартного модуля оплаты OpenCart на модуль Simple поля таблиц на странице заказа нового модуля наезжают друг на друга. Требуется исправить искажения.

Оплата любым способом после выполнения работы.

Opencart
11 лет назад
annikola
Андрей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$20
1 день
Обратился к Владимиру, увидев отзывы о нём, его возраст и опыт, после того, как устал от потери времени, денег и нервов с другими безграмотными «специалистами». Чтобы узнать, что такое настоящий профессионал, нужно, чтобы прежде тебя достали недоучки, особенно из числа не просто неопытных, а обнаглевших бездарей, которые, не сумев справиться с задачей, не имеют совести и достоинства признать своё неумение, а оправдываясь невозможностью исправить шаблон и обвиняя других разработчиков и внешние причины, ещё смеют требовать деньги за украденное даром у заказчика время. Александр не только сделал моментально задание, но добровольно поправил дефекты шаблона в других его частях. Настоящего профессионала не бывает без настоящего человеческого достоинства. Сразу же заказал ему другую работу, которую он сделал ровно за 5 мин. Я просто в восторге! Реакция и производительность сумасшедшая! Мне пришлось убить 2 месяца и кучу нервов на толпу фрилансеров при сборке и настройке своего шаблона, хотя изначально рассчитывал на пару дней… Жаль что сразу не нашёл Владимира. Но теперь буду обращаться к нему. Высшая оценка от меня!
Отличный заказчик. Чёткое понимание что нужно сделать, мгновенные и адекватные ответы на заданные вопросы, всегда на связи. Приятно было поработать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Работал без предоплаты, оплата была произведена сразу по завершению выполнения. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

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