Нужен верстальщик с опытом работы, не новичок. Но не с зашкаливающеми расценками. Есть много проектов. В т.ч. и срочных. Прямо сейчас есть проект, который нужно сверстать к утру завтрашнего дня. Требования - ...
Исправить ошибки в шаблоне OpenCart
При замене стандартного модуля оплаты OpenCart на модуль Simple поля таблиц на странице заказа нового модуля наезжают друг на друга. Требуется исправить искажения.
Оплата любым способом после выполнения работы.
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