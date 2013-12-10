Исправить ошибки в шаблоне OpenCart

Обратился к Владимиру, увидев отзывы о нём, его возраст и опыт, после того, как устал от потери времени, денег и нервов с другими безграмотными «специалистами». Чтобы узнать, что такое настоящий профессионал, нужно, чтобы прежде тебя достали недоучки, особенно из числа не просто неопытных, а обнаглевших бездарей, которые, не сумев справиться с задачей, не имеют совести и достоинства признать своё неумение, а оправдываясь невозможностью исправить шаблон и обвиняя других разработчиков и внешние причины, ещё смеют требовать деньги за украденное даром у заказчика время. Александр не только сделал моментально задание, но добровольно поправил дефекты шаблона в других его частях. Настоящего профессионала не бывает без настоящего человеческого достоинства. Сразу же заказал ему другую работу, которую он сделал ровно за 5 мин. Я просто в восторге! Реакция и производительность сумасшедшая! Мне пришлось убить 2 месяца и кучу нервов на толпу фрилансеров при сборке и настройке своего шаблона, хотя изначально рассчитывал на пару дней… Жаль что сразу не нашёл Владимира. Но теперь буду обращаться к нему. Высшая оценка от меня!