Верстка 4 шаблонов сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок323 просмотра

Нужна качественная верстка шаблонов сайта по кровельным работам. Есть слайдеры фотографий и форма обратной связи. Посмотреть макеты можно по этим ссылкам:

http://www.designsphere.ru/krotek/main.jpg - главная страница

http://www.designsphere.ru/krotek/inner_text.jpg - текстовая страница

http://www.designsphere.ru/krotek/inner_projects.jpg

http://www.designsphere.ru/krotek/contact_page.jpg

11 лет назад
designvh
47 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

revladov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$70
3 дня
Отличная работа и в срок. Приятно, когда при принятии работы нет корректировок и не нужно писать список исправлений, т.к. верстка сделана в точности в соответствии с макетами. Спасибо!
Профессиональный серьезный заказчик. Доброжелательность в общении и понимание всех нюансов работы. Четкое ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

revladov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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