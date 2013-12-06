Сверстать страницу под UMI

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки107 просмотров

Нужно сверстать страницу под UMI.

Во вложенном файле структура страницы.

Указать сроки и цену.

11 лет назад
al20009
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется верстка сайта одностраничника

    $45

    Требуется верстка сайта одностраничника на Wordpress. Сайт представляет собой одну страницу . Образец макета — http://54.228.181.242/livefiles/433766/1386188476588/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F3.jpg Основные задачи: — во всех основных браузерах сайт должен отображаться корректно (IE ...

    CSSWordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка плагина BuddyPress

    Здравтвуйте! На сайте установлен плагин соц. сети, но выглядит он не привлекательно для пользователя. Нужно настроить его, возможно, используя шаблоны, не меняя при этом общего дизайна сайта. Нужен специалист, имеющий опыт ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно изменить шрифты

    $50

    Мне не нравятся шрифты на сайте. Вот пример http://supermarket-content.com/v-pomoshh-zakazchiku/ Хочется видеть что-то более привычное (например, Arial, Verdana или Times New Roman) Как это сделать и сколько это будет стоить?

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить ошибки в шаблоне OpenCart

    $10

    При замене стандартного модуля оплаты OpenCart на модуль Simple поля таблиц на странице заказа нового модуля наезжают друг на друга. Требуется исправить искажения. Оплата любым способом после выполнения работы.

    Opencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доверстать и исправить пару ошибок на сайте

    $10

    На сайт http://util5.vidimvseh.ru/ необходимо заверстать новый блок (заголовок, 6 надписей и 6 изображений), подправить шрифт, заверстать изображение отзыва, чтобы при клике открывалось во весь экран, подправить окантовку рядом с заголовками

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать страницу по psd

    $40

    Доброе утро! Ребят надо сверстать страничку до вечера. До 19:00 по мск В аттаче дизайн 1) В адресе слева в шапке, при клике на каждый из городов ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка лендинга

    $25

    Заверстать одностраничник. Макет в PSD + комментарии по активности элементов. Срок 1 день. Оплата по завершению.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать верстку и натяжку сайта на WordPress

    $100

    Нужно сделать верстку и натяжку сайта на WP. Весь интерактив, слайдеры, портфолио должны работать!! Идеально было бы если бы вы заставили это все работать на предыдущей теме сайта, поменяв лишь дизайн. Cайт ...

    WordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад