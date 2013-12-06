Требуется верстка сайта одностраничника на Wordpress. Сайт представляет собой одну страницу . Образец макета — http://54.228.181.242/livefiles/433766/1386188476588/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F3.jpg Основные задачи: — во всех основных браузерах сайт должен отображаться корректно (IE ...
Сверстать страницу под UMI
Нужно сверстать страницу под UMI.
Во вложенном файле структура страницы.
Указать сроки и цену.
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