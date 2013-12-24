Вёрстка шаблона на Wordpress из макета

Требуется сверстать из макета (1 главная страница) шаблон Вордпресс (чтоб работали стандартные меню и т.д) и саму главную страницу по макету

Актуально на следующей неделе с 09.12 до 13.12

UPD: Макет и ТЗ будут в понедельник

Ссылка на макет http://imageshack.com/a/img203/9974/87cn.jpg