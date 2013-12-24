Вёрстка шаблона на Wordpress из макета

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок265 просмотров

Требуется сверстать из макета (1 главная страница) шаблон Вордпресс (чтоб работали стандартные меню и т.д) и саму главную страницу по макету

Актуально на следующей неделе с 09.12 до 13.12

UPD: Макет и ТЗ будут в понедельник

Ссылка на макет http://imageshack.com/a/img203/9974/87cn.jpg

WordPress
11 лет назад
itpoint
Павел 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

robimgood
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-3)
11 лет назад
$60
3 дня
Начало сотрудничество (по предоплате) было нормальным — небольшое запоздание и я увидел вёрстку — однако, после полной оплаты Владислав не высылал работу в течение нескольких дней. оказалось, что человек у которого Владислав заказал мой проект не отдавал работу, так как Владислав что-то не оплатил. Еле выбил (на другом фрилансерском сервисе нашёл телефон Владислава) данные его подрядчика, который, прочитав мой рассказ, сразу отдал выполненную работу. Из разговора с подрядчиком стало ясно что Владислав обманывал и меня и его)
lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$60
4 дня
Работа сделана качественно! Очень вежливый исполнитель. Были небольшие задержки по уважительной причине, что, однако, не повлияло на впечатление о сотрудничестве. Спасибо!
Спасибо большое за работу! Скажу только одно - все-таки есть человечность во фрилансе. Когда ночью забрали мою жену в больницу, и почти неделю я был в неведении как быть и что делать, Павел понял ситуацию и поддержал, дал возможность закончить проект. Спасибо Вам за это! Здоровья Вам и благополучия!

Заявки фрилансеров

robimgood
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-3)
11 лет назад
lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

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