Веб-студия "Дизайн-проект"

$250
Дизайн сайтовЗавершен19 заявок214 просмотров
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Необходимо создать дизайн сайта для веб-студии. Приняли мы такое решение, т.к. ищём дизайнера на постоянную удаленную работу и планируем сменить дизайн сайта.

Основное правило для дизайна - удобство. Т.е. чтобы в любой раздел сайта можно было попасть максимум в два клика.

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• Контакты (7)

o Заказать создание сайта

Акцент сделать на услугу «Сайт под ключ».

За подробностями обращайтесь.

10 лет назад
wmaster999
Юрий 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
mir19on
Илья 
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$150
5 дней
Не справился с задачей. Дизайн делает неплохо, но всё "обычно". Мы, как заказчики, просили проявить инициативу. Не смог.
Юрочка очень "необычный" заказчик. Сотрудничество с Юрочкой было запредельно "необычным". Рекомендую ;)
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