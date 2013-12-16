Веб-студия "Дизайн-проект"

Доброго времени суток, уважаемы дизайнеры! Необходимо разработать дизайн сайта для компании, занимающейся консультациями малого и среднего бизнеса, предпринимателей-одиночек (людей, которые работают сами на себя и за счет этого живут), фрилансеров и тех, кто только планирует заниматься ...