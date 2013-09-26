Редизайн карточки товара вело интернет магазина

$250
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок218 просмотров
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Нужно сделать редизайн для увеличения конверсии сайта.

Новая карточка должна гармонично вписываться в структуру существующего сайта.

Срок 3 дня.

Подробное ТЗ в приложении.

10 лет назад
dimakl
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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