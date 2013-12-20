Нарисовать дизайн сайта компании

$250
Дизайн сайтовЗавершен48 заявок314 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно нарисовать дизайн сайта.

Сайт состоит из 1 страницы, следственно дизайн только для 1 страницы.

Формат услуг - автоматизация рутинных дел.

Более детально при личной переписке.

Дизайн сайта
10 лет назад
korodron
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$200
7 дней
Отличная работа1
Доволен сотрудничеством, которое с удовольствием продолжу, если будут ещё заказы.
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