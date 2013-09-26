Переделать дизайн сайта вместе с версткой

Прошу выполнить качественный аудит сайта и его разделов. Я понимаю что нужен качественный дизайн сайта, его разделов и подразделов, прошу подготовить коммерческое предложение. Сайт работает на Drupal, в нем есть 2 Магазина.

Один по ссылке http://masterheating.ru/gidro/ - продажа инженерной сантехники

второй магазин который наполняется http://masterheating.ru/electro/ - продажа электромонтажных изделий и сопутствующих товаров.

Магазины пока скрыты от индексации так как нужно уникализировать тексты.

Эти разделы работают на "Magento" Магазины тоже нуждаются в качественном дизайне.

Нужно привести в порядок файлы CSS - лишнее убрать.

Продумать структуру навигации.

Продумать дизайн.

Подумать какие бесплатные сервисы можно внедрить в сайт для пользователей.

В сайте нужно предусмотреть окна для просмотра видео по темам, это должно быть доступно из любого раздела или подраздела.

Если говорить про сайт который мне нравится, то это сайт Сбербанка.

Я не против рассмотреть Ваши примеры.