Разработать дизайн на основе гайда.

Здравствуйте веб-дизайнеры и разработчики интерфейсов.

Необходимо разработать дизайн на основе pdf гайда и технического задания (файлы прикреплены к проекту).

1. Главная страница

2. Обычная страница

3.Рубрика/Категория

4. Страница «Блог»

5. Страница «Запись»

При этом футер почти отсутствует, шапка одна на все страницы, то есть по факту 2 макета + работа с интерфейсом (галерея, контент)

Особенности проекта:

- Предложить решение по типографике

- Интегрировать фиксированный топбар-меню

- Необходимо хорошо понимать принципы удобной навигации и важности элементов интерфейса (например оформление просмотра галерей в lightbox)

Дизайн должен соответствовать ТЗ по составу функциональных элементов, сохранять стилизацию под фотопленку, основная задача - обновить предложенную визуальную концепцию, чтобы сайт был удобен для чтения и одновременно производил впечатление современного фото-видео блога.

P.S. Пожалуйста в заявках укажите:

- Ссылку на работу в портфолио, которая на Ваш взгляд, показывает умение работать с элементами интерфейса и шаблонами для блога

- Опыт работы с WP будет плюсом

- Сроки и цену