Разработать дизайн на основе гайда.

$150
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки209 просмотров
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Здравствуйте веб-дизайнеры и разработчики интерфейсов.

Необходимо разработать дизайн на основе pdf гайда и технического задания (файлы прикреплены к проекту).

1. Главная страница

2. Обычная страница

3.Рубрика/Категория

4. Страница «Блог»

5. Страница «Запись»

При этом футер почти отсутствует, шапка одна на все страницы, то есть по факту 2 макета + работа с интерфейсом (галерея, контент)

Особенности проекта:

- Предложить решение по типографике

- Интегрировать фиксированный топбар-меню

- Необходимо хорошо понимать принципы удобной навигации и важности элементов интерфейса (например оформление просмотра галерей в lightbox)

Дизайн должен соответствовать ТЗ по составу функциональных элементов, сохранять стилизацию под фотопленку, основная задача - обновить предложенную визуальную концепцию, чтобы сайт был удобен для чтения и одновременно производил впечатление современного фото-видео блога.

P.S. Пожалуйста в заявках укажите:

- Ссылку на работу в портфолио, которая на Ваш взгляд, показывает умение работать с элементами интерфейса и шаблонами для блога

- Опыт работы с WP будет плюсом

- Сроки и цену

10 лет назад
tuls
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Nikolos
Никита 
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$150
4 дня
Нашел Никиту адресно под проект в каталоге фрилансеров, понравился уровень проработки элементов интерфейса. Внимательный дизайнер - детально вычитал ТЗ, грамотен в технических вопросах - дизайн разверстывается без "костылей" и "бубнов". Организация труда на высшем уровне: на связи, пунктуален, оперативная работа с корректировками. Особенно стоит отметить творческий подход к задаче, независимо от особенностей проекта (которые для многих становятся отговорками, Никита же превратил их в возможности). Очень доволен сотрудничеством, рекомендую.
Сотрудничеством остался доволен на 100%. Четкое и понятное ТЗ, своевременная оплата без задержек, оперативное уточнение мелких деталей касательно проекта. Рекомендую, как ответственного и компетентного заказчика!
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