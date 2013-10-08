Разработать дизайн на основе гайда.

Требуется сделать дизайн в PSD сайта, реализующего торговое оборудование для магазинов. Также логотип. На данный момент есть пожелания по виду. С Вас стоимость и желательно сразу указывайте SKYPE. Сроки - до 3 дней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте веб-дизайнеры и разработчики интерфейсов.
Необходимо разработать дизайн на основе pdf гайда и технического задания (файлы прикреплены к проекту).
1. Главная страница
2. Обычная страница
3.Рубрика/Категория
4. Страница «Блог»
5. Страница «Запись»
При этом футер почти отсутствует, шапка одна на все страницы, то есть по факту 2 макета + работа с интерфейсом (галерея, контент)
Особенности проекта:
- Предложить решение по типографике
- Интегрировать фиксированный топбар-меню
- Необходимо хорошо понимать принципы удобной навигации и важности элементов интерфейса (например оформление просмотра галерей в lightbox)
Дизайн должен соответствовать ТЗ по составу функциональных элементов, сохранять стилизацию под фотопленку, основная задача - обновить предложенную визуальную концепцию, чтобы сайт был удобен для чтения и одновременно производил впечатление современного фото-видео блога.
P.S. Пожалуйста в заявках укажите:
- Ссылку на работу в портфолио, которая на Ваш взгляд, показывает умение работать с элементами интерфейса и шаблонами для блога
- Опыт работы с WP будет плюсом
- Сроки и цену
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