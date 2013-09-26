Дизайн и логотип

$100
Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки278 просмотров
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Требуется сделать дизайн в PSD сайта, реализующего торговое оборудование для магазинов. Также логотип.

На данный момент есть пожелания по виду.

С Вас стоимость и желательно сразу указывайте SKYPE.

Сроки - до 3 дней.

10 лет назад
prpump
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
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