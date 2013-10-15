Дизайн сайта центра подготовки гос. служащих

Дизайн сайтовЗавершен27 заявок270 просмотров
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Сайт-визитка для гос. конторы, всего примерно 5 страниц.

Указывайте цену и сроки, пожалуйста.

Дизайн сайта
10 лет назад
zhilch
33 годаКазахстан
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
m0rte
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$150
7 дней
Александр с полу-слова понимает, что нужно заказчику. Быстро, аккуратно, учтены все пожелания.
Доступно объяснили задачу, всегда на связи, своевременная оплата. Хороший заказчик. Рекомендую!
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