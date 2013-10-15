Дизайн сайта центра подготовки гос. служащих

Необходимо сделать стильный легкий дизайн группы вконтакте, вики-разметка и т.п. Тематика - регистрация, ликвидация фирм, юридическая поддержка бизнеса. Также нужно посоветовать по поводу концепции группы, что размещать, помочь с наполнением. В общем, "под ключ". Прошу цены и ссылки на ...