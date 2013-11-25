Дизайна сайта

Дизайн сайтовЗавершен13 заявок212 просмотров
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Нужно скопировать дизайн сайта ввв.рпз.цз

Оплата после выполнения.

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10 лет назад
k-mobile
55 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Proshaa
63 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$80
3 дня
Владимир все сделал качественно и в срок. Рекомендую.
Позитивное общение, вдумчивый подход, чётко сформулированная задача. Что ещё нужно фрилансеру для счастья? Рекомендую.
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