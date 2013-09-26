Оформить группу Вконтакте

$100
Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок235 просмотров
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Необходимо сделать стильный легкий дизайн группы вконтакте, вики-разметка и т.п.

Тематика - регистрация, ликвидация фирм, юридическая поддержка бизнеса.

Также нужно посоветовать по поводу концепции группы, что размещать, помочь с наполнением.

В общем, "под ключ".

Прошу цены и ссылки на подобные проекты.

Также нужно будет сделать страницу на Facebook - если есть предложения, присылайте.

10 лет назад
VladimirAZ
Владимир 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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