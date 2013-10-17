Дизайн сайта "Строительство деревянных домов"

$250
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок1871 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$200
#2$50

Сайт по строительству деревянных домов.

КиевДревСтрой --- Слоган: Дом который другие делают за 2 месяца - мв сделаем за 28 дней!

Сделать логотип

Горизонтальное меню: Главная -- О нас -- Деревянные дома (выпадка 3 уровня) -- Услуги (Выпадка) -- Цены -- Наши работы -- Экспорт -- Контакты

Слайдер: как здесь http://www.mebelini.ua/ (отрисовать 4 слайдера с уникальными предложениями по строит. деревянных домов)

Сделать вертикальное меню: "Проекты" -- [100 м2 - 130 м2 / 150 м2 - 200 м2 / от 200 м2 / Бани / Дачные дома ]

Выпадка раздела "Деревянные дома" 3 уровня - [ Сруб из оцилиндрованного бревна (Из ели/Из Сосны) --- Сруб из профилированного бруса (Из Ели / Из Сосны) --- Дом из Клееного бруса (Ель/Сосна) --- Дикий Сруб (Ель/Сосна) --- Каркасно щитовые дома (Сип панели / Имитация бруса) ] Для каждого данного раздела создать иконки (250Х300 рх) идентифицирующие продукт

Выпадку по деревянным домам отрисовать/дублировать графически как http://www.sddu.com.ua/ru/ - иконки под слайдером

Отрисовать страницу галереи

Отрисовать страницу товара (деревянный дом (название, фотогалерея) -- характеристики --- прокты домов сопутствующие этому товару)

Отрисовать прайс: как http://karpatskisrub.com.ua/price.html

Отрисовать страницу экспорт - пример http://www.sddu.com.ua/ru/eksport (основные тезисы: мы упаковываем --- мы имеем сертификаты --- мы затамаживаем -- мы отправляем -- мы следим за доставкой)

Сайты которые нравятся: http://derevbud.com.ua/ (все что касается дерева) --- sddu.com.ua (экспорт, слайдер) --- http://www.slavdvor.com.ua/ (гарантия, слайдер, дипломы) ---- kievgorbud.com.ua (типовые проекты)

Дизайн сайта
10 лет назад
maxifast
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Победители конкурса
DESIGN-555
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
#2
Супер
Все как всегда супер!
lavrushin
Сергей 
34 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
#1
Сергей сделал тот дизайн, который всегда нравится заказчикам! При выборе заказчик сразу выбрал концепцию Сергея а после выбирал среди других работ! Думаю будем работать!
Максим отличный заказчик! В ходе работы было приятное общение и своевременные ответы на все мои дотошные вопросы, которые у меня возникали. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Заявки фрилансеров
DESIGN-555
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
#2
lavrushin
Сергей 
34 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Оформить группу Вконтакте

    $100

    Необходимо сделать стильный легкий дизайн группы вконтакте, вики-разметка и т.п. Тематика - регистрация, ликвидация фирм, юридическая поддержка бизнеса. Также нужно посоветовать по поводу концепции группы, что размещать, помочь с наполнением. В общем, "под ключ". Прошу цены и ссылки на ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для лендинг

    $250

    Нужен дизайн для лединга (посадочная страница) ювелирных изделий. Человек всегда должен быть на связи! Должен выполнять, а НЕ НАВЯЗЫВАТЬ своё понимание ТЗ!!!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайна сайта

    Нужно скопировать дизайн сайта ввв.рпз.цз Оплата после выполнения. Уважаемые, вступать в переписку с каждым по вопросу цены просто нет времени – пишите цену сразу.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн и логотип

    $100

    Требуется сделать дизайн в PSD сайта, реализующего торговое оборудование для магазинов. Также логотип. На данный момент есть пожелания по виду. С Вас стоимость и желательно сразу указывайте SKYPE. Сроки - до 3 дней.

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать дизайн на основе гайда.

    $150

    Здравствуйте веб-дизайнеры и разработчики интерфейсов. Необходимо разработать дизайн на основе pdf гайда и технического задания (файлы прикреплены к проекту). 1. Главная страница 2. Обычная страница 3.Рубрика/Категория 4. Страница «Блог» 5. Страница «Запись» При этом футер почти отсутствует, шапка одна ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    $150

    Специфика компании - дорожные работы и благоустройство. Качественных сайтов в этом сегменте нет. Если Вы способны предложить достойный дизайн - жду Ваших предложений. Наличие портфолио и положительных отзывов обязательно. Возможно сотрудничество на постоянной основе, так ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайнер интерфейсов

    Нужен дизайнер для регулярных небольших заданий по дизайну интерфейсов. В предложении укажите стоимость дизайна следующих элементов 1. Форма ввода f3.s.qip.ru/d3R3GiaO.png (дизайн готов, во сколько вы оцениваете работу?) 2. Форма добавления предприятия f3.s.qip.ru/d3R3GiaN.png (дизайн готов, во ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    Тема сайта - пожарное оборудование. Дизайн 3-х стр - главная, раздела, товара. СМS - битрикс. Хотелось бы два варианта получить. Какие ассоциации должен вызывать сайт? мощность, надежность, солидность

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад