Дизайн сайта "Строительство деревянных домов"

Сайт-визитка для гос. конторы, всего примерно 5 страниц. Указывайте цену и сроки, пожалуйста.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт по строительству деревянных домов.
КиевДревСтрой --- Слоган: Дом который другие делают за 2 месяца - мв сделаем за 28 дней!
Сделать логотип
Горизонтальное меню: Главная -- О нас -- Деревянные дома (выпадка 3 уровня) -- Услуги (Выпадка) -- Цены -- Наши работы -- Экспорт -- Контакты
Слайдер: как здесь http://www.mebelini.ua/ (отрисовать 4 слайдера с уникальными предложениями по строит. деревянных домов)
Сделать вертикальное меню: "Проекты" -- [100 м2 - 130 м2 / 150 м2 - 200 м2 / от 200 м2 / Бани / Дачные дома ]
Выпадка раздела "Деревянные дома" 3 уровня - [ Сруб из оцилиндрованного бревна (Из ели/Из Сосны) --- Сруб из профилированного бруса (Из Ели / Из Сосны) --- Дом из Клееного бруса (Ель/Сосна) --- Дикий Сруб (Ель/Сосна) --- Каркасно щитовые дома (Сип панели / Имитация бруса) ] Для каждого данного раздела создать иконки (250Х300 рх) идентифицирующие продукт
Выпадку по деревянным домам отрисовать/дублировать графически как http://www.sddu.com.ua/ru/ - иконки под слайдером
Отрисовать страницу галереи
Отрисовать страницу товара (деревянный дом (название, фотогалерея) -- характеристики --- прокты домов сопутствующие этому товару)
Отрисовать прайс: как http://karpatskisrub.com.ua/price.html
Отрисовать страницу экспорт - пример http://www.sddu.com.ua/ru/eksport (основные тезисы: мы упаковываем --- мы имеем сертификаты --- мы затамаживаем -- мы отправляем -- мы следим за доставкой)
Сайты которые нравятся: http://derevbud.com.ua/ (все что касается дерева) --- sddu.com.ua (экспорт, слайдер) --- http://www.slavdvor.com.ua/ (гарантия, слайдер, дипломы) ---- kievgorbud.com.ua (типовые проекты)
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