Дизайн сайта "Строительство деревянных домов"

# 1 — $ 200 # 2 — $ 50

Сайт по строительству деревянных домов.

КиевДревСтрой --- Слоган: Дом который другие делают за 2 месяца - мв сделаем за 28 дней!

Сделать логотип

Горизонтальное меню: Главная -- О нас -- Деревянные дома (выпадка 3 уровня) -- Услуги (Выпадка) -- Цены -- Наши работы -- Экспорт -- Контакты

Слайдер: как здесь http://www.mebelini.ua/ (отрисовать 4 слайдера с уникальными предложениями по строит. деревянных домов)

Сделать вертикальное меню: "Проекты" -- [100 м2 - 130 м2 / 150 м2 - 200 м2 / от 200 м2 / Бани / Дачные дома ]

Выпадка раздела "Деревянные дома" 3 уровня - [ Сруб из оцилиндрованного бревна (Из ели/Из Сосны) --- Сруб из профилированного бруса (Из Ели / Из Сосны) --- Дом из Клееного бруса (Ель/Сосна) --- Дикий Сруб (Ель/Сосна) --- Каркасно щитовые дома (Сип панели / Имитация бруса) ] Для каждого данного раздела создать иконки (250Х300 рх) идентифицирующие продукт

Выпадку по деревянным домам отрисовать/дублировать графически как http://www.sddu.com.ua/ru/ - иконки под слайдером

Отрисовать страницу галереи

Отрисовать страницу товара (деревянный дом (название, фотогалерея) -- характеристики --- прокты домов сопутствующие этому товару)

Отрисовать прайс: как http://karpatskisrub.com.ua/price.html

Отрисовать страницу экспорт - пример http://www.sddu.com.ua/ru/eksport (основные тезисы: мы упаковываем --- мы имеем сертификаты --- мы затамаживаем -- мы отправляем -- мы следим за доставкой)

Сайты которые нравятся: http://derevbud.com.ua/ (все что касается дерева) --- sddu.com.ua (экспорт, слайдер) --- http://www.slavdvor.com.ua/ (гарантия, слайдер, дипломы) ---- kievgorbud.com.ua (типовые проекты)