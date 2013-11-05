Переделать текст

КопирайтингЗавершен9 заявок205 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно красиво отредактировать текст для сайта ussurtahograf.ru

Примерный текст:

Уважаемые клиенты, Наш сервисный центр теперь выпускает карты для тахографов с блоком СКЗИ. Мы выработали наиболее удобную схему сотрудничества , самую быструю изащнную доставку документов, готовы оказывать Вам круглосуточную консультацию, что значительно во-первых упростит процесс оформления карт, во-вторых сэкономит Ваши денежные средства, В-третьих до минимума снизили срок доставки.

10 лет назад
oksanga80
Оксана 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Solovyeva
Ксения 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Быстро и качественно
Посчитали, что одного отзыва достаточно за работу. На связь выходили через неделю после сообщений. Оплаты так и не поступило, хотя заказ было копеечный.
  • Похожие заказы

  • Рерайтинг ДЕ

    $100

    Сделать 5 подобных текстов. С рандомизацией (подборкой синонимов) как изложено в примере. Сразу пишите срок и стоимость. Срочно!

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт статей

    Необходим рерайт статей по строительной тематике с уникальностью 95% по адвего плагиатусу (обе цифры). В статьях нужно будет сохранить ключевые слова (укажу какие) + добавить новые. + к каждой статье необходимо будет написать краткое описание (160-200 ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Технические тексты о системах кондиционирования

    На сайт автоматизированных систем кондиционирования и вентиляции требуются краткие описательные тексты для пользователей. Упор на плавное вхождение ключей. Оплата 75руб/1000 збп строго WMR webmoney. Обязательные требования: Техническая грамотность, знание основ seo.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Ищу 2х рерайтеров

    Уточнения, которые даю при создании проекта: 1. Прошу внимательно изучить условия проекта. 2. Прошу не оставлять заявки, если вы не изучили условия проекта. 3. Прошу не оставлять заявки, если вам не подходят условия проекта, или если вы считаете, ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтер/рерайтер

    Нужен человек для написания текстов и также их рерайта, по авто тематике .Мои цены такие: Рерайт 0,80 центов. Копирайт от 1 дол. Жду ваших предложений.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статьи для Миралинкс

    Нужно 100 статей для Миралинкс. Я предоставляю только ключевые слова и ссылку, которую нужно вставить в статью. Тематики в основном - сантехника и строительные инструменты. Важно! Статьи нужны в виде zip-архива, в котором будут txt-файлы в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Качественный рерайт,нужно 4 статьи по 4500 знаков

    $15

    Задача: Необходимы статьи для продвижения сайта компании по изготовление изделий из камня и металла. Требования к контенту и уникальности: Статьи на производственную тематику, рерайт. Темы: - "Скульптура из бронзы" Что это, как делается, на сколько это красиво ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад