Качественный рерайт,нужно 4 статьи по 4500 знаков

$15
КопирайтингЗавершен12 заявок243 просмотра
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Задача:

Необходимы статьи для продвижения сайта компании по изготовление изделий из камня и металла.

Требования к контенту и уникальности:

Статьи на производственную тематику, рерайт.

Темы:

- "Скульптура из бронзы" Что это, как делается, на сколько это красиво и т.д. (1 статья мин. 4500 знаков)

- "Художественная ручная ковка" Что это, как делается, на сколько это красиво и т.д. (1 статья мин. 4500 знаков)

- "Кухонные столешницы из камня" Что это, как делается, на сколько это лучше и красивее в интерьере т.д. (1 статья мин. 4500 знаков)

- "Изготовление подоконников из камня" Что это, как делается, на сколько это лучше и красивее в интерьере т.д. (1 статья мин. 4500 знаков)

Статьи для раздела http://formstone.ru/about

Ключевые слова: Скульптура из бронзы, обработка бронзы, изделия из бронзы, бронза, художественная ковка, ручная ковка, кованная ограда, кованные перила для лестницы, кованные ворота, столешницы для кухни, столешницы из камня, подоконники из камня, каменные ступеньки, натуральный камень, производство и гидрообразивная резка.

Стоимость 15$ за статью от 4500 знаков. Перед оплатой текст будет проверяться. Оплата 100% в течении часа.

10 лет назад
Artunela
Сергей 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
lidagabrisyuk
Лидия 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Отличные тексты, написаны качественно довольно раскрыто по теме и в обговоренный срок. По отношению к другим исполнителем, Лида делает свою работу за разумные, умеренные деньги. Всем рекомендую, кому действительно нужна качественная отдача. Текст теперь покупаю только у неё!
Отличный заказчик) на свой страхи и риск согласилась сотрудничать, хотя Сергей был на бирже менее недели. но сотрудничеством осталась полностью довольна, так как все условия были соблюдены))) была рада сотрудничеству) рекомендую с ним работать))
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