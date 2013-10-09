Качественный рерайт,нужно 4 статьи по 4500 знаков

Задача:

Необходимы статьи для продвижения сайта компании по изготовление изделий из камня и металла.

Требования к контенту и уникальности:

Статьи на производственную тематику, рерайт.

Темы:

- "Скульптура из бронзы" Что это, как делается, на сколько это красиво и т.д. (1 статья мин. 4500 знаков)

- "Художественная ручная ковка" Что это, как делается, на сколько это красиво и т.д. (1 статья мин. 4500 знаков)

- "Кухонные столешницы из камня" Что это, как делается, на сколько это лучше и красивее в интерьере т.д. (1 статья мин. 4500 знаков)

- "Изготовление подоконников из камня" Что это, как делается, на сколько это лучше и красивее в интерьере т.д. (1 статья мин. 4500 знаков)

Статьи для раздела http://formstone.ru/about

Ключевые слова: Скульптура из бронзы, обработка бронзы, изделия из бронзы, бронза, художественная ковка, ручная ковка, кованная ограда, кованные перила для лестницы, кованные ворота, столешницы для кухни, столешницы из камня, подоконники из камня, каменные ступеньки, натуральный камень, производство и гидрообразивная резка.

Стоимость 15$ за статью от 4500 знаков. Перед оплатой текст будет проверяться. Оплата 100% в течении часа.