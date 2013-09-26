Переписать 25 статей для уникальности

Требуется написать 3 статьи, объемом не менее каждая 2000 символов уникального читаемого для людей SEO текста. В каждой статье использовать ключевые слова в общей сложности плотностью 10%. Каждый ключевик д.б. выделен жирным ...
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Есть 25 статей, которые уже используются на сайте. С них нужно сделать еще столько же уникальных статей. Примерное кол-во ключевиков оставлять как есть. Тематика - бегущая строка на телевидении
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