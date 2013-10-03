Статьи для сайт полиграфической компании

$600
КопирайтингЗавершен15 заявок174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется порядка 100 статей общим объемом 200-250К на полиграфическую тематику.

Оплата за 1000 з.б.п. - 2,5 у.е.

Статьи будут размещены на сайте компании, занимающейся полиграфическими услугами.

Стиль написания должен быть деловой-рекламный. Исполнителю будет выдано четкое ТЗ со всеми требованиями.

Ищем человека, который возьмется за весь объем. Срок исполнения 5-8 дн.

Оплата Webmoney или Яндекс-Деньги. Возможна предоплата в 20-30% от общей суммы.

Ждем ваших предложений.

10 лет назад
a-doroshenko
35 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Pobeda1287
36 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$600
8 дней
Виктория - замечательный исполнитель. Сроки были соблюдены идеально. Качество статей отличное. Понравился индивидуальный подход, а также отличное понимание темы. Советую заказчикам, которые ценят свое время и деньги. Будем продолжать работу вместе.
Спасибо за интересный проект и приятное сотрудничество!
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