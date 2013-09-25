Описание товаров/грамотное описание качеств

Напишите описание товара для сайта www.vidmens.ru

Требования к описаниям:

- тексты уникальны, даже относительно друг друга (текстов что на сайте)

- одно описание имеет более 700 символов. А то и 1200

Описывают без слащавого описания о восхитительных взорах, неотразимости и прочей муре

-Они полезны для покупателя. Читать их ценно, потому что дают полезную информацию о товаре.

- Текст адевкатный. Не нужно описывать, что безрукавку можно носить с водолазкой. И что сейчас так модно. Такой неадекват не приму.

Проверяю скрупулезно!

Пример текстов, которые я считаю хорошими (и заодно пример оформления).

http://www.vidmens.ru/collection/muzhskie-zhilety/product/r01-000-zhilet-muzhskoy-chernyy

http://www.vidmens.ru/collection/verhnyaya-odezhda/product/muzhskaya-kurtka-vetrovka

http://www.vidmens.ru/collection/verhnyaya-odezhda/product/polupalto-molodezhnoe

http://www.vidmens.ru/collection/verhnyaya-odezhda/product/kurtka-muzhskaya-na-zimu

Пишите свои предложения за работу.И какой объем качественного текста сможете в день писать.