Написание статей о детях

КопирайтингЗакрыт10 заявок146 просмотров
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Нужен копирайтер/рерайтер (возможно начинающий) для написания статей о развитии детей, детских болезнях/ Желательно медицинское образование. Оплата WMR

Требования:

грамотность;

знания в данной теме.

В заявке указывайте контактные данные: цена за 1000 збп, скайп/почта.

Написание статей
10 лет назад
teriti
Юлия 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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