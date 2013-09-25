Необходимы статьи на спортивную тематику

Для сайта компании, производителя и продавца ювелирных украшений нужно написать серию текстов. В основном, это будут описания отдельных изделий, товарных групп, сопутствующих услуг. Тексты нужны для поискового продвижения, но это должны быть человекопонятные тексты не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно писать новости и статьи, также рерайт релизов на спортивную тематику и быть в курсе спортивной тематики, самое главное оперативность работы
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Скажу сразу, это очень серьезный проект, и нужны только профессионалы высокого уровня с солидным опытом работы в этой сфере. Есть система оздоровления, по которой проведено большое количество вебинаров (в сумме около 50 часов), ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуются качественный и хорошие исполнители по направлению: рерайт/копирайт. Требования: ежедневная отправка личных заданий и написание ежедневно статей объемом не меньше - 10000 символов. Темы разные - будьте готовы к этому. Уникальность: по ADVEGO шингл 3, фраза 4 ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно написать уникальные тексты к брендам. Текст пишем самостоятельно, объем 500 зн, добавляем логотип и пару фотографий коллекций. Цена за бренд: описание -14 р, добавление лого, фото- 5 р.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен рерайт статей, обзоров. Тема: пневматическое оружие. Для начала попробуем 5 статей, обзоров. Статьи/обзоры найду сам.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Необходимо описание различных игр для игровых автоматов онлайн. Для качественного и глубокого описания нюансов нужно чтобы человек потестил около часа возможно каждый - в сети есть такая возможность - чтобы вникнуть в суть проблемы. Оплата ...Закрыт10 лет назад
Часто заказываем из магазинов в США, магазины иногда просят сверить billing and shipping information по телефону. Звонок обычно занимает 5-7 минут не больше. За звонок готовы платить – 300р. Поэтому нам требуется девушка с хорошим ...Закрыт10 лет назад
Добрый день! Требуются люди из Москвы и любых регионов России для написания реалистичных отзывов о работе интернет-магазина на Яндекс Маркете. Максимальное кол-во символов для одного отзыва 400–500 символов. Оплата по результату — 50 рублей за 1 ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется составление описаний на товары массажной и реабилитационной техники. Составить грамотное и исчерпывающее описание на товар, оформить текст так, чтобы было удобно читать, описать все характеристики, понимать, что важно рассказать об этом товаре читателю. Употребить ключевые ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Всем здравствуйте. Я вам даю список из 60 брендов. Вы ищете бренд и к каждому пишите описание 250–350 символов без пробелов. Описание должно быть информативное и для людей. Уникальность от 90% по Etxt Антиплагиат. Некоторые ...Закрыт10 лет назад