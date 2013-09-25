Написание книги, тема: физиология, здоровье

Уважаемые фрилансеры!

Скажу сразу, это очень серьезный проект, и нужны только профессионалы высокого уровня с солидным опытом работы в этой сфере.

Есть система оздоровления, по которой проведено большое количество вебинаров (в сумме около 50 часов), и которые сейчас отдаются на расшифровку. Соответственно, будет сгенерировано огромное количество материала, который затем нужно будет грамотно, под нашим чутким руководством, скомпоновать в книгу, тщательно отредактировав. и выбирая самые сочные моменты. Примерная структура книги уже готова.

Объем книги – около 400 страниц. Нужно будет справиться с работой за октябрь. Необходимо будет полное погружение в тему и в материал.

Обязателен опыт работы с текстами в сфере медицины, физиологии, здоровья и саморазвития.

Прилагайте, пожалуйста, примеры подобной работы, а также указывайте примерную ее стоимость.

Работа только по договору.