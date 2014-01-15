Тексты по недвижимости

Здравствуйте!

Прошу Вас рассмотреть возможность взять на себя Труд подготовить тексты проекта по Недвижимости.

Необходимо пройтись по интерфейсу, названиям рубрик, не забыть про всплывающие подсказки, текст на главную страницу, внутренние и так далее. Мне необходим полный комплекс Вашего внимания и проработка каждого слова на сайте что бы получилась цельная картинка.

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