Тексты по недвижимости

Нужно 12 текстов на сайт и около 20 текстов для размещения на бирже Миралинкс. Тематика - спецтехника. Цена - 2,5 за текст на сайт, 1,5 за текст на миралинкс. ТЗ высылаю на почту. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Прошу Вас рассмотреть возможность взять на себя Труд подготовить тексты проекта по Недвижимости.
Необходимо пройтись по интерфейсу, названиям рубрик, не забыть про всплывающие подсказки, текст на главную страницу, внутренние и так далее. Мне необходим полный комплекс Вашего внимания и проработка каждого слова на сайте что бы получилась цельная картинка.
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