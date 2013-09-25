Автор для компьютерного сайта.

На компьютерный сайт требуется автор для написания статей. Полностью самостоятельная работа. В нее включается подбор тематики для публикации, написание публикации. Загрузка и вставка в публикацию изображений. Обучение предоставляю.

Тематика публикаций.

1. Компьютерное железо (материнские платы, видео карты, блоки питания, корпуса, жесткие диски hdd ssd)

2. Раздел How- To (описываем как что то сделать с помощью компьютера наличие пошаговых скриншотов)

3. Описание новинок компьютерных игр и новостей посвященных компьютерным играм.

4. Описание Игр для мобильных устройств (android)

5. Описание игр для PC (рецензии, прохождения, новинки)

Оплату обсуждаю лично с каждым. Наличие примерной работы.