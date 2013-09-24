Рерайт текстов.

$100
КопирайтингЗакрыт6 заявок502 просмотра
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Здравствуйте, предлагаю вашему вниманию подработку.

Как работать ? – Находите статьи в интернете и переписываете на свой лад, с одним условием, что смысл сохраняете. Есть несколько заданий на текущий момент ( можете выбрать любое (1-2-3) :

(если вы хотите взять задание , то пишите в личку )

1.Тема : Мобильная торговля , Символов 10000 , Оплата – 10$.

2.Тема : "Рабочее место кассира при наличии автоматизации бизнес процессов", Символов 10000 , Оплата – 10$.

3.Тема : организация безналичных расчетов , Символов 10000 , Оплата – 10$.

4.Тема : Лестницы на тетивах , Символов 1500 , Оплата – 1.5$.

5.Тема : Детекторы банкнот , Символов 6000 , Оплата – 6$.

6.Тема : Айтида – программный продукт, предназначенный для автоматизации управленческого учета на предприятиях розничной торговли и общественного питания, Символов 8000 , Оплата – 8$.

7.Тема : Атол, Символов 10000 , Оплата – 10$.

8.Тема : Промышленные лестницы, Символов 3000 , Оплата – 3$.

9.Тема : Навесы из поликарбоната, Символов 1500 , Оплата – 1.5$.

10.Тема : Автоматизация Автобизнеса, Символов 10000 , Оплата – 10$.

11.Тема : Программное автоматизированное обеспечения для торговли, Символов 10000 , Оплата – 10$.

12.Тема : Счетчики банкнот, Символов 6000 , Оплата – 6$.

13.Тема : Организация скидок на предприятии, Символов 8000 , Оплата – 8$.

14.Тема : Комплексная автоматизация предприятия, Символов 10000 , Оплата – 10$.

15.Тема : IT аутсорсинг, Символов 10000 , Оплата – 10$.

Оплата по завершению. Проверяйте, пожалуйста тексты на грамотность и на уникальность. По каждому заданию есть более подробное описание ( в личку ), сколько бы заданий вы не взяли , желательно выполнение в течении 4-6 часов

10 лет назад
ildario
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
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