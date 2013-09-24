Рерайт текстов.

Нужен seo текст для главной страницы интернет магазина и страниц категорий. Тематика магазина Секс-шоп. Ключевые слова вышлю в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, предлагаю вашему вниманию подработку.
Как работать ? – Находите статьи в интернете и переписываете на свой лад, с одним условием, что смысл сохраняете. Есть несколько заданий на текущий момент ( можете выбрать любое (1-2-3) :
(если вы хотите взять задание , то пишите в личку )
1.Тема : Мобильная торговля , Символов 10000 , Оплата – 10$.
2.Тема : "Рабочее место кассира при наличии автоматизации бизнес процессов", Символов 10000 , Оплата – 10$.
3.Тема : организация безналичных расчетов , Символов 10000 , Оплата – 10$.
4.Тема : Лестницы на тетивах , Символов 1500 , Оплата – 1.5$.
5.Тема : Детекторы банкнот , Символов 6000 , Оплата – 6$.
6.Тема : Айтида – программный продукт, предназначенный для автоматизации управленческого учета на предприятиях розничной торговли и общественного питания, Символов 8000 , Оплата – 8$.
7.Тема : Атол, Символов 10000 , Оплата – 10$.
8.Тема : Промышленные лестницы, Символов 3000 , Оплата – 3$.
9.Тема : Навесы из поликарбоната, Символов 1500 , Оплата – 1.5$.
10.Тема : Автоматизация Автобизнеса, Символов 10000 , Оплата – 10$.
11.Тема : Программное автоматизированное обеспечения для торговли, Символов 10000 , Оплата – 10$.
12.Тема : Счетчики банкнот, Символов 6000 , Оплата – 6$.
13.Тема : Организация скидок на предприятии, Символов 8000 , Оплата – 8$.
14.Тема : Комплексная автоматизация предприятия, Символов 10000 , Оплата – 10$.
15.Тема : IT аутсорсинг, Символов 10000 , Оплата – 10$.
Оплата по завершению. Проверяйте, пожалуйста тексты на грамотность и на уникальность. По каждому заданию есть более подробное описание ( в личку ), сколько бы заданий вы не взяли , желательно выполнение в течении 4-6 часов
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