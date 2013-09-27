15 текстов по меддокументам

Задание для авторов из Москвы! ТОЛЬКО ИЗ МОСКВЫ! Иначе в Яндексе вам нужно будет менять регион на "Москва". Нужны отзывы на Яндекс-маркете на "Мир швейных машин" (http://world-sewing-machines.ru/) (Москва). 1) У вас должен быть зарегистрирован e-mail на ...
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Нужны 15 статей до 3000 тысяч знаков без пробелов. Тема - мед. документы. Есть ключи. Срок - до субботы вечер. Поэтому будет несколько исполнителей. Оплата 1$/1000.
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