Контент-менеджер для туристического сайта

$200
КопирайтингЗакрыт14 заявок291 просмотр
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Для туристического сайта требуется удаленный контент менеджер для долгосрочного тесного сотрудничества.

Требования:

- Умение писать понятным и легким русским языком о чем угодно;

- Творческое мышление;

- Базовый опыт по обработке изображений.

Плюсом будет: высшее профильное образование (филолог‚ журналист‚ лингвист)‚ знание основ HTML.

Желательно: Опыт работы с большим объемом информации‚ по наполнению сайтов.

Обязанности:

Регулярные: (оплачиваются за регулярный объем)

- Написание и размещение новостей (тематика: авиа, туризм) 2-3 новости ежедневно.

- Написание и размещение спецпредложений от авиакомпаний: 10-20 шт в неделю.

- Наполнение блога: 3-4 статьи в неделю.

- Текущие правки по тексту

Разовые (оплачиваются по договоренности):

- описание и размещение достопримечательностей городов (рерайт) + размещение изображений

- копирайт уникальных других текстов по требованию.

10 лет назад
rodion_lebedev
Родион 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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