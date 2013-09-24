Контент-менеджер для туристического сайта

Здравствуйте! Нужны рерайтеры для долгосрочного сотрудничества (2 человека) Выберу лучших. Оплата за 1000 символов - 40 руб. Даю тестовое задание. Описание отеля Hilton Bodrum Кто настроен на выполнение ТЗ - пишите в личку - пришлю пример описания.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для туристического сайта требуется удаленный контент менеджер для долгосрочного тесного сотрудничества.
Требования:
- Умение писать понятным и легким русским языком о чем угодно;
- Творческое мышление;
- Базовый опыт по обработке изображений.
Плюсом будет: высшее профильное образование (филолог‚ журналист‚ лингвист)‚ знание основ HTML.
Желательно: Опыт работы с большим объемом информации‚ по наполнению сайтов.
Обязанности:
Регулярные: (оплачиваются за регулярный объем)
- Написание и размещение новостей (тематика: авиа, туризм) 2-3 новости ежедневно.
- Написание и размещение спецпредложений от авиакомпаний: 10-20 шт в неделю.
- Наполнение блога: 3-4 статьи в неделю.
- Текущие правки по тексту
Разовые (оплачиваются по договоренности):
- описание и размещение достопримечательностей городов (рерайт) + размещение изображений
- копирайт уникальных других текстов по требованию.
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