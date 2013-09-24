Рерайтеры

КопирайтингЗакрыт15 заявок386 просмотров
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Здравствуйте!

Нужны рерайтеры для долгосрочного сотрудничества (2 человека)

Выберу лучших.

Оплата за 1000 символов - 40 руб.

Даю тестовое задание.

Описание отеля Hilton Bodrum

Кто настроен на выполнение ТЗ - пишите в личку - пришлю пример описания.

10 лет назад
mousewoman1983
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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