Требуется написать 10 текстов для строительного сайта: главная, портфолио, контакты, цены + 6 видов услуги. Главная — 2000 знаков, следующие 3 текста — до 500 каждый, услуги — по 1500 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужны рерайтеры для долгосрочного сотрудничества (2 человека)
Выберу лучших.
Оплата за 1000 символов - 40 руб.
Даю тестовое задание.
Описание отеля Hilton Bodrum
Кто настроен на выполнение ТЗ - пишите в личку - пришлю пример описания.
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