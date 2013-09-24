Описания товаров для магазина одежды

Контент-менеджер и копирайтер сайта по IT & TV Требуется провести обновление информации на действующем сайте www.otrum.com.ua. В настоящий момент это примерно 50% от всего контента имеющегося на сайте. Тексты и информация есть в английском варианте. Необходимо переработать исеющиеся ...
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Есть магазин брендовой одежды, нужны описания товаров до 150 символов.
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