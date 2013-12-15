Статья о телевизорах в категорию в инет магазин

Нужно 20 статей по 5000 знаков для сайта ветеринарной тематики. Статьи нужны особенные - нужны, статьи, которые однозначно заинтересуют владельцев собак. Для принятия на проект нужно представить названия тех статей, которые Вы будете писать и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
6 -7 тысяч знаков, около 40 ключевых фраз (предоставлю), связный текст со вставленными ключевыми словами без грамм. ошибок.
Срок 2-3 дня
Оплата wmz
- Похожие заказы
- Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
На постоянную работу требуется рерайтер. Минимальные объемы в день - 8 - 10 тысяч знаков. Оплата 25 руб/1000 знаков. Претендентов без примеров работ просьба не беспокоить.Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
НУ собстевно вопрос с заголовке.. Нужен человек для написанию текстов по акпп (возможен рерайт с авторитетных источников)Завершен10 лет назад
Нужна команда авторов для написания статей по авто тематике. Рассматриваем варианты долгосрочного сотрудничества, что подразумевает плодотворную работу, а соответственно и хороший заработок! Предоставляем возможность карьерного роста! Оплата: от 40руб./1000 символов без пробелов. Метод оплаты: ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
1. Необходимо сделать качественный рерайт статей (около 10) на топливную тематику, а также написать текст для главной страницы сайта. 2. Рерайт статей на юридическую тематикуЗавершен10 лет назад
Необходимы статьи по 2500 знаков. Цена всей статьи 75 р. С каждого исполнителя требуется для начала одна статья, она будет в любом случае оплачена по указанной цене. Если качество работы понравится – продолжим работу с ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим рерайтинг. Подробные задания во вложении. Тематика: стоматология. Плачу за 1000 знаков не более 50 руб.Завершен10 лет назад
Доброго времени суток, нужен копирайтер со знанием дела: нужны уникальные и интересные тексты по литым дискам для авто. Объем работы : 15 статей по 800-1500 символов. Требования к текстам: - оригинальность 100%, - никакого копипаста, синонимайзеров ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад