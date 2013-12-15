Статья о телевизорах в категорию в инет магазин

$50
КопирайтингЗавершен9 заявок188 просмотров
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6 -7 тысяч знаков, около 40 ключевых фраз (предоставлю), связный текст со вставленными ключевыми словами без грамм. ошибок.

Срок 2-3 дня

Оплата wmz

10 лет назад
trams1
Михаил 
43 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Yailonka
Илона 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$28
3 дня
Спасибо за работу, все супер
Очень рада была с Вами сотрудничать! Четкое задание! Своевременная оплата! Приятное общение! Обращайтесь ещё,) Буду очень ждать:)
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