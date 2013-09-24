Необходимы статьи по 2500 знаков. Цена всей статьи 75 р. С каждого исполнителя требуется для начала одна статья, она будет в любом случае оплачена по указанной цене. Если качество работы понравится – продолжим работу с более высокими тарифами. Предложение актуально до 14.00 по Москве 24.09. 2013. Всем откликнувшимся сразу дам задание. Уникальность от 95 %