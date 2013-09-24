Рерайт по ноутбукам

$50
КопирайтингЗавершен24 заявки229 просмотров
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Т.з. задание во вложении. Бюджет 2$ за 1000 знаков без проблелов

10 лет назад
webdeco
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
10 лет назад
$50
2 дня
Заказывал рерайт по ноутбукам. Сделано полностью в соответствии с т.з.
Рекомендую.
messer262
Владимир 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$11
2 дня
Молниеносный рерайт полностью в соответствии с т.з. Сделано качественно и быстро, всем рекомендую.
Полностью удовлетворен сотрудничеством с Александром. Рекомендую всем в качестве порядочного заказчика.
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