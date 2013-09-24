Рерайт по ноутбукам

Тематика строительные краски (производство и продажа оптом) уникальность 100% кол-во текстов более 100 шт. за отлично выполненный заказ возможно дополнительное вознаграждение
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Т.з. задание во вложении. Бюджет 2$ за 1000 знаков без проблелов
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