Для сайта по тематике "Шкафы-купе" нужен копирайтер для составления статей. Возможно длительное сотрудничество и большие объёмы работы. Ждём уникальность и продающие тексты. Рассмотрим предложения от 50 р. за 1000 знаков.
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Здравствуйте! Нужен текст для главной страницы сайта: http://refad.net/ Взять за основу то, что есть. Обратите внимание, для того чтобы статья получилась качественной, ознакомьтесь с ним, почитайте правила. Ресурс предоставляет комплекс услуг, выделить что-то конкретное не нужно. Пишите обо всём, коротко и лаконично. Грамотность – обязательное условие.
Сохранить структуру. Отметить в разделе Копирайтерам/Авторам - что доступ к заказам закрытый, но начать работу можно уже сегодня, продавая статьи в магазине. Внизу добавить: вывод средств в течение трех рабочих дней с момента подачи заявки, но как правило, в течение нескольких часов. Возможно будут дополнения и коррективы, поэтому если вы оставляете заявку, будьте готовы к тому, что возможно придется дорабатывать материал. Сроки не критичны, при необходимости заказ будет продлен. По количеству знаков нужно уложиться в 3000
Будут вопросы - задавайте.
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