Создание 500 текстов

Добрый день! На конкурсной основе провожу набор копирайтеров для длительного сотрудничества. Темы: - гороскопы - кулинария (рецепты, мастер-классы, национальная кухня) - рукоделие (тексты, мастер-классы) - дети - мужчина и женщина - сад и огород - ремонт - сонник (сны, толкования) - мода и стиль С меня: стабильная ...
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Коллеги, добрый день.
Необходимо создать около 700 SEO текстов по тематике материалы для декора интерьера.
В срок до 2 месяцев.
4 темы: обои, лепнина, свет, ткани.
Разбить семантическое ядро на узкие тематические звенья.
Написать текст для каждой группы слов.
Ядро готово.
Ждем заявки.
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