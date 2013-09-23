Набор копирайтеров для длительного сотрудничества

$500
КопирайтингЗакрыт35 заявок585 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

На конкурсной основе провожу набор копирайтеров для длительного сотрудничества.

Темы:

- гороскопы

- кулинария (рецепты, мастер-классы, национальная кухня)

- рукоделие (тексты, мастер-классы)

- дети

- мужчина и женщина

- сад и огород

- ремонт

- сонник (сны, толкования)

- мода и стиль

С меня:

стабильная оплата, адекватное ТЗ.

С вас:

- грамотность

- умение писать сжато и лаконично, по смыслу

- знание пунктуации и стилистики русского языка

- отсутствие тавтологии и воды

Прошу указывать, какая тема вам интересна, и выкладывать в качестве примера пару текстов (можно старые, уже опубликованные) — это необходимо для первичной оценки стиля и качества.

Стоимость: 1$ /1000 знаков.

Если тексты качественные — будут премии.

Торг уместен

ГОСПОДА КОПИРАЙТЕРЫ!

НАУЧИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ УСЛОВИЯ! О каком сотрудничестве может идти речь, если вы настолько невнимательны?

БЕЗ ПРИМЕРОВ ТЕКСТОВ - НЕ РАССМАТРИВАЮ.

Если пишите, что новичок, тем более - ну сделайте вы для себя же пару текстов для портфолио! Это же элементарно! И руку набьете, и будет, что заказчику показать.

10 лет назад
brasileader
Ксения 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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