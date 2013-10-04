необходимо написать 2 статьи для сайта о собаках. если сработаемся возможно сотрудничество на постоянной основе. требования в техническом задании. важно соблюдение сроков, четкое реагирование на пожелания. Аргументированное компетентное собсьвенное мнение приветствуется и учитывается.

срок написания данных статей- по три дня с даты обоюдного согласия на сотрудничество.