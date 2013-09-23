Продающие тексты для строительного сайта.

$50
КопирайтингЗавершен8 заявок139 просмотров
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Мне требуется написать тексты для вот этого сайта - http://andrey1010.tmweb.ru до 2500 знаков на странице. Для 4-х страниц (виды услуг соответственно). И небольшой текст до 500 знаков для Контактов (офиса у компании не планируется, а выезд к клиенту будет).

Ключевики желательные:

Ремонт квартир, ремонт офисов, ремонт коттеджей, строительство домов.

10 лет назад
bladiks
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
messer262
Владимир 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$31
1 день
Все качественно, быстро и дешево. Буду обращаться еще!
Четкое объяснение требований и своевременная оплата. Рекомендую всем. Побольше бы таких заказчиков.
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