Статьи для интернет-магазина женского белья

Нужно написать seo-оптимизированные статьи для всех категорий интернет-магазина женского белья www.eclipse-lingerie.com.ua Для некоторых из них статьи уже готовы, но для большинства еще нет. К-во символов 3000 знаков без пробелов. Плотность вхождения ключевых слов - 4% (ключи я скину исполнителю для каждого текста). Структуру текста вы можете посмотреть в прикрепленном файла и по ссылке - http://www.eclipse-lingerie.com.ua/shop/korsety

Жду ваших заявок с указанием цены за 1 статью.

P.S. Оставляйте свои заявки ТОЛЬКО в том случае, если вы понимаете что такое ключевые слова, как их вписывать и что такое плотность ключевиков.