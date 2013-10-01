Сео-копирайтинг по разным темам

$100
КопирайтингЗавершен16 заявок358 просмотров
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Нужен человек, который смог бы выполнить небольшие сео-копирайтинг тз по разным темам. Общий объем — около 100 к.

Оплата 1.2$ за 1000 симв

10 лет назад
naoky
Юрий 
42 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Work_home
Ольга 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$120
5 дней
Все прекрасно. Надежный человек, хорошая работа.
Отличная тематика, четкие требования, мгновенная оплата. Всем довольна, спасибо)
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