Сео-копирайтинг по разным темам

В этом задании нужно переписать описание для 38 товаров. Каждое описание на 500 знаков. Если все хорошо пройдет, то есть еще около 1000 товаров для такой же работы. Схема такая: 1. В файле KK_etxt3.csv( https://docs.google.com/file/d/0B6LojdhAtlIaTk9nT0paMnRqTzA ) переходите ...