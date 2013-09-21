Копирайтер

Здравствуйте, тематика касается в первую очередь женского пола. Нужно делать рерайт текстов про косметику, объемы небольшие, поэтому нужен один-два человека. Уникальность 96% по Адвеге. Оплата сразу по факту выполнения . Возможно попрошу выполнить ТЗ. Жду ...
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Статьи о лучших сторонах жизни для пенсионеров
Копирайтинг – постоянная работа. Задачи: написание контента тематики для людей пенсионного возраста - здоровье, финансы, заработок и т.д.; оптимизация контента с публикацией на сайте. внутренняя перелинковка статей на сайте. Каждая стастья по 1,5 тыс. знаков. Требуется по 4 статьи в день. Тех. задание получите после вашего предложения о сотрудничестве. Оплата – сдельная. Профессионалов – не беспокоить.
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