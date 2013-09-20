Описание товаров для магазина

В этом задании нужно переписать описание для 38 товаров. Каждое описание на 500 знаков. Если все хорошо пройдет, то есть еще около 1000 товаров для такой же работы.

Схема такая:

1. В файле KK_etxt3.csv( https://docs.google.com/file/d/0B6LojdhAtlIaTk9nT0paMnRqTzA ) переходите по ссылке из столбца "url" на товар

2. Делаете рерайт описания

3. Заносите описание в тот же файл в столбец "description"

Надо сделать рерайт описания над характеристиками с уникальностью 95-100% по etxt или advego.

Сразу сделайте одно описание и пришлите мне, если все хорошо, то утвержу вас как исполнителя.