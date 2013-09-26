Нужна статья, около 6000 символов, описывающая пять расширений для браузера Гугл Хром. Задание во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны тексты на сайт косметолога, раздел услуги в большей части нужен рерайт из сайта http://doctor-zykov.com.ua/uslugi.html .
Оплата 1 у.е. за 1000 символов
Приоритет девочкам, и тем кто сможет во вторник сдать
Темы статей:
1. Инъекционная контурная пластика
2. Диспорт, Botox
3. Биоревитализация
4. Плазмолифтинг PRP
5. Нитевой лифтинг
6. Лазерная эпиляция
7. Лечение избыточного веса, целлюлит
8. Уход за лицом и телом
9. Пилинги
В прикрепленном файле расписана к каждо статье подпукты которые надо раскрыть (буквально по абзацу к каждому пукту)
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