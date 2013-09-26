Тексты на сайт косметолога

$50
КопирайтингЗавершен10 заявок300 просмотров
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Нужны тексты на сайт косметолога, раздел услуги в большей части нужен рерайт из сайта http://doctor-zykov.com.ua/uslugi.html .

Оплата 1 у.е. за 1000 символов

Приоритет девочкам, и тем кто сможет во вторник сдать

Темы статей:

1. Инъекционная контурная пластика

2. Диспорт, Botox

3. Биоревитализация

4. Плазмолифтинг PRP

5. Нитевой лифтинг

6. Лазерная эпиляция

7. Лечение избыточного веса, целлюлит

8. Уход за лицом и телом

9. Пилинги

В прикрепленном файле расписана к каждо статье подпукты которые надо раскрыть (буквально по абзацу к каждому пукту)

10 лет назад
mix_mike
Майк 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
guf20052008
Стефания 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$10
3 дня
Спасибо за качественные тексты и даже раньше срока, рекомендую
Неоднократное сотрудничество! Все отлично!
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