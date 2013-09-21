Автор описаний парфюмерной продукции

Доброго времени суток!

Ищем для постоянного сотрудничества авторов, хорошо знакомых с парфюмерной тематикой (имеющих навыки работы в данной сфере).

Нужно:

Делать описания для парфюмерии различных брендов — как известных, так и не очень.

Размер одного описания — в пределах 600–700 симв., но не менее 600 (без пробелов). Оплата — 30 р. за одно описание, то есть в среднем вы поимеете 50–60 рублей за 1000 символов (+/-) Оплачиваем на рублёвый кошелек Вебмани, хоть каждый день, по мере поступления ваших текстов.

Обязательное требование — производительность (не в ущерб читаемости текстов, конечно). В день нужно будет делать в среднем от 10 до 20 описаний ароматов (когда как). Но не менее 10-ти. Очень важна оперативность и ответственность!

Все подробности по данной вакансии находятся в файле, прикрепленном к объявлению. Там же читайте о тестовом задании.