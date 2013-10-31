Требуются статьи для Интернет-магазина дверей

Тексты сообщений готовы, я их Вам предоставлю. Нужно искать форумы и сайты определённой тематики и размещать на них по 5 постов в день. За каждый размещённый пост готов платить по 10 рублей. Т.е. в день ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Требуется качественный копирайтинг. Необходимы статьи для ИМ дверей. Нужны около 10 статей на разные страницы для разделов. Пишите стоимость работ, сроки, примеры текстов, размещенные на сайтах, опыт работы.
Особое внимание на статью для главной страницы. Должен быть яркий, продающий текст. Ключевые слова я дам.
- Похожие заказы
- $100Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Здравствуйте! Требуется автор с хорошим чувством юмора, творческим мышлением для написания небольших развлекательных постов. Примерная длина постов 1-3 предложения (всего на 20-80 символов). Тематику и примеры постов сообщу при личном общении. Стоимость одного такого поста - ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад
Уникальность от 95% Ключи предоставляем. Оплата по факту. Пишите статьи получаете зарплату сбербанк. В заявках указывайте сумму за 1000 символов б/п. Требуется человек на длительный срок. Объемы большие. Только сбербанк. И только после тестового задания. Прикреплена в аттаче.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Доброго времени суток! Ищем для постоянного сотрудничества авторов, хорошо знакомых с парфюмерной тематикой (имеющих навыки работы в данной сфере). Нужно: Делать описания для парфюмерии различных брендов — как известных, так и не очень. Размер одного описания — в пределах ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужен человек, который смог бы выполнить небольшие сео-копирайтинг тз по разным темам. Общий объем — около 100 к. Оплата 1.2$ за 1000 симвКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Статьи о лучших сторонах жизни для пенсионеров Копирайтинг – постоянная работа. Задачи: написание контента тематики для людей пенсионного возраста - здоровье, финансы, заработок и т.д.; оптимизация контента с публикацией на сайте. внутренняя перелинковка статей на сайте. ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, тематика касается в первую очередь женского пола. Нужно делать рерайт текстов про косметику, объемы небольшие, поэтому нужен один-два человека. Уникальность 96% по Адвеге. Оплата сразу по факту выполнения . Возможно попрошу выполнить ТЗ. Жду ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Требуется профессиональный копирайтер для написания продающих текстов в инфобизнесе. Ниша: уроки, тренинги, коучинги по 3D-визуализации Работодатель: Школа 3DMaxKurs Требования к кандидату: + портфолио из существующих продающих текстов + высокая конверсия покупок со страничек, где размещены продающие тексты + ...Копирайтингнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
В этом задании нужно переписать описание для 38 товаров. Каждое описание на 500 знаков. Если все хорошо пройдет, то есть еще около 1000 товаров для такой же работы. Схема такая: 1. В файле KK_etxt3.csv( https://docs.google.com/file/d/0B6LojdhAtlIaTk9nT0paMnRqTzA ) переходите ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад