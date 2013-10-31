Требуются статьи для Интернет-магазина дверей

КопирайтингЗавершен20 заявок266 просмотров
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Добрый день! Требуется качественный копирайтинг. Необходимы статьи для ИМ дверей. Нужны около 10 статей на разные страницы для разделов. Пишите стоимость работ, сроки, примеры текстов, размещенные на сайтах, опыт работы.

Особое внимание на статью для главной страницы. Должен быть яркий, продающий текст. Ключевые слова я дам.

10 лет назад
Konsyl
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
NovTaya
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$113
6 дней
Татьяна профессионал. Этим все сказано. Свой стиль. Грамотно, интересно пишет. Сроки не соблюдает, потому что делает работу раньше, чем обещала)) Очень приятный момент. В общении очень обаятельна и приятна!)) Я доволен работой и обратился к ней в следующем проекте. Надеюсь на долгое сотрудничество. Спасибо тебе, Таня)
Евгений - прекрасный заказчик! Четкое задание, оперативное решение текущих вопросов, быстрая проверка и моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!
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