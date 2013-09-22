Рерайтер-новостник

Доброго дня

Хочу предложить Вам работу по рерайтингу текстов. Статьи 1500-2000 символов без пробелов, уникальные (не менее 95%), поиск исходника с Вас. За такие статьи готова предложить до 50 рублей.

От Вас ответственность и умение работать, с меня ежедневные выплаты, в некоторых случаях готова рассмотреть предоплату.

Пишите, будем обсуждать