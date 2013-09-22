Рерайтер-новостник

Тексты сообщений готовы, я их Вам предоставлю. Нужно искать форумы и сайты определённой тематики и размещать на них по 5 постов в день. За каждый размещённый пост готов платить по 10 рублей. Т.е. в день ...
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Доброго дня
Хочу предложить Вам работу по рерайтингу текстов. Статьи 1500-2000 символов без пробелов, уникальные (не менее 95%), поиск исходника с Вас. За такие статьи готова предложить до 50 рублей.
От Вас ответственность и умение работать, с меня ежедневные выплаты, в некоторых случаях готова рассмотреть предоплату.
Пишите, будем обсуждать
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